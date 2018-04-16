Бывший вице-мэр Уфы Филиппов: На портретах из зала суда меня не узнала жена

- Я купил эту компанию «Автореал» за 10 тысяч рублей и продал за эту же сумму Евгению Ивуушкину. В соответствии с законом налог не должен взиматься с суммы 10 тысяч рублей, которая указана в договоре о продаже данного земельного участка под зданием ООО «Автореал» и подписанным мной лично. Настаиваю, что к сумме в 29 млн 988 тысяч рублей, на которой настаивает гособвинитель. Я не имею никакого отношения. Следствие не располагает никакими доказательствами моей вины в укрывательстве от налогообложения 3,7 млн рублей в качестве налога, - заявил Александр Филиппов в ходе судебного заседания.