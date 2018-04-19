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В Башкирии пьяный депутат лишился полномочий

19 апреля 2018, 17:57
Коллеги не хотели его отпускать – пришлось вмешаться прокуратуре.

Депутат Староянбаевского сельсовета, что в Балтачевском районе Башкирии, в прошлом году попался пьяным за рулем Mitsubishi L200. За это его осудили к обязательным работам.

По закону он еще должен был лишиться статуса депутата досрочно после вступления в законную силу приговора суда. Однако коллеги нарушителя, местные депутаты, не стали даже рассматривать это дело.

- В связи с этим нам пришлось внести представление местным депутатам, после этого депутат-нарушитель лишился своих полномочий, – говорят в прокуратуре Башкирии.

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