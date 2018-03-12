mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Благовещенске депутат подготовил проект решения об отставке главы города

12 марта 2018, 17:14
Игорь Князев считает, что главу города надо отправить в отставку из-за его бездействия.

Сегодня депутат от ЛДПР города Благовещенск Игорь Князев принес в аппарат городского совета проект решения о досрочной отставке главы Рустама Бадыкшанова. Предложение о внесении в повестку дня очередного заседания городского Совета было принято во второй половине дня.

Игорь Князев – депутат по округу №1. Он недоволен тем, как не решаются многие городские проблемы.

- Мои депутатские запросы по поводу огромных дыр на проезжей части решались только после обращений в прокуратуру, а отсутствие ответа или серьезное нарушение сроков на запрос это в порядке нормы, - пояснил Игорь Князев.

По словам депутата, есть решение суда по бездействию главы в вопросе водоснабжения микрорайона «Северный». Суд обязал главу города подготовить проект и сметную документацию для решения этой проблемы.

- Есть и другие примеры, когда через суд или прокурорское воздействие главу обязывали предпринимать те или иные действия, - добавил депутат. – Например, аварийные дома не сносили после расселения без представлений прокурора или решения суда.

В городском Совете Благовещенска 20 депутатов, пять из них – представляют ЛДПР.

- Поддержат ли другие депутаты предложение о досрочной отставке главы? – спрашиваю у Игоря Князева.

- Вряд ли, может быть, один-два поддержат, - ответил инициатор отставки.

Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
В Благовещенске сгорели здание магазина и бывшей милицииСвалка в Благовещенске: аргументы сторонВ Башкирии жители Благовещенска потребовали отставки главы города
#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48