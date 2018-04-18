Глава Башкирии провел оперативное совещание по поводу ЧП в Стерлитамаке

– С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много, – сказал Рустэм Хамитов. – Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы.