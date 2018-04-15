В Башкирии среди бела дня взвоет сирена

16 апреля с 11 до 12 часов по всей Башкирии пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением всех имеющихся электросирен и перехватом каналов теле- и радиовещания.
ГУ МЧС РФ по РБ в связи с этим предупредило жителей региона о том, чтобы сохраняли спокойствие.
- Услышав в указанное время звук сирены (он может звучать непрерывно в течение 3-х минут!), сохраняйте спокойствие и не паникуйте, это только проверка технических средств оповещения! – говорится в предупреждении.