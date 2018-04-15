mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии среди бела дня взвоет сирена

15 апреля 2018, 14:30
Будет проведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

16 апреля с 11 до 12 часов по всей Башкирии пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением всех имеющихся электросирен и перехватом каналов теле- и радиовещания.

ГУ МЧС РФ по РБ в связи с этим предупредило жителей региона о том, чтобы сохраняли спокойствие.

- Услышав в указанное время звук сирены (он может звучать непрерывно в течение 3-х минут!), сохраняйте спокойствие и не паникуйте, это только проверка технических средств оповещения! – говорится в предупреждении.

Материалы по теме
Перед Новым годом в РБ объявили режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям
#Новости#МЧС#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48