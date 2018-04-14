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В Башкирии полиция и волонтеры ищут пропавшую Екатерину Зайнетдинову

14 апреля 2018, 18:58
В Башкирии без вести пропала жительница города Туймазы Екатерина Зайнетдинова.

По сообщениям группы поиска “Лиза Алерт. Башкортостан”, женщина ушла из дома 1 апреля и не вернулась.

Екатерина Зайнетдинова 1987 года рождения. Ее можна узнать по следующим приметам: рост 150 см, худощавое телосложение, рыжая, кареглазая. В день исчезновения на ней была куртка красного цвета длиной до колен, такого же цвета шапка и черные замшевые ботинки. В руках держала коричневую сумку.

Любую информацию об этой женщине просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или связаться с полицейскими по телефону 02 или 102.

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