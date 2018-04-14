В Башкирии полиция и волонтеры ищут пропавшую Екатерину Зайнетдинову

Екатерина Зайнетдинова 1987 года рождения. Ее можна узнать по следующим приметам: рост 150 см, худощавое телосложение, рыжая, кареглазая. В день исчезновения на ней была куртка красного цвета длиной до колен, такого же цвета шапка и черные замшевые ботинки. В руках держала коричневую сумку.