В Башкирии полиция и волонтеры ищут пропавшую Екатерину Зайнетдинову

По сообщениям группы поиска “Лиза Алерт. Башкортостан”, женщина ушла из дома 1 апреля и не вернулась.
Екатерина Зайнетдинова 1987 года рождения. Ее можна узнать по следующим приметам: рост 150 см, худощавое телосложение, рыжая, кареглазая. В день исчезновения на ней была куртка красного цвета длиной до колен, такого же цвета шапка и черные замшевые ботинки. В руках держала коричневую сумку.
Любую информацию об этой женщине просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или связаться с полицейскими по телефону 02 или 102.