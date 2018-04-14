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Половодье в Башкирии: небольшие степные реки пошли на спад

14 апреля 2018, 12:52
Небольшие степные реки прошли этап максимального уровня воды, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС. Подтопленных участков и дворов на сегодня насчитывается 530.

Спадом радуют реки Ашкадар, Стерля, Мелеуз, Чермасан и Усень. Резкий подъем воды наблюдался на реке Уршак из-за ледового затора. Теперь затор устранен и вода пошла на спад.

По данным специалистов, реки Башкирии в этом году вскрылись на 4 дня раньше, чем в прошлом году. В некоторых местах превышение уровня достигало до 4 метров.

Сложности с паводком наблюдаются в Уфимском районе. Здесь подтопленными остаются поселки Чесноковка, Асаново и Зубово. Также уровень воды не снижается в реке Дема. В верховьях рек Белая и Уфа продолжается сход льда.

Первый этап паводка в этом году пройден, сообщают в ведомстве. Во втором этапе стоит остерегаться крупных рек – Белой, Уфы и Демы.

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