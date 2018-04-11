Под Уфой в Чесноковке затопило участки

Подтопило десять приусадебных участков и один частный дом на территории села Чесноковка, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Потоп произошел из-за подъема уровня реки Берсианка. Затопило участки на улицах Чапаева и Пушкина. Затопило дом, в котором жили двое взрослых и один ребенок. От эвакуации жители отказались – находятся у родственников.
Уровень воды реки Берсианка выше нулевой отметки на 40 сантиметров. Отметим, что вчера в МЧС по РБ сообщили о том, что Белая уже поднялась на полметра за сутки.