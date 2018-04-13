В Уфе строители выкопали траншею возле Дома Тихониных

Напомним, в марте здание было внесено в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Однако несколько дней назад судебная историко-культурная экспертиза признала, что данный дом все-таки не имеет исторической ценности и, соответственно, был включен в реестр с нарушениями. На проведении такой экспертизы настоял застройщик.