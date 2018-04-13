Арбитражный суд Башкирии запретил защищать «Дом Тихониных» в Уфе

В 1920-е годы дом был муниципализирован и стал коммунальным. В это время начинаются его первые перепланировки. В частности со двора к зданию был возведен деревянный пристрой с лестницей на 2-й этаж. Ныне пристрой утрачен. Утрачены также и ворота усадьбы по красной линии улицы. С этого времени и вплоть до 2000-х годов дом использовался под жильё и находился на балансе городского коммунального хозяйства. В конце 2000-х годов он расселяется и приходит в неудовлетворительное состояние, поскольку не используется. В настоящее время здание пустует. Со стороны двора усадьбы ведётся активное многоэтажное строительство.