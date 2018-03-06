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В Уфе Дом Тихониных стал региональным объектом культурного наследия

6 марта 2018, 13:13
Приказ подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия РБ Ильгам Фаткуллин.

Выявленный объект культурного значения «Дом Тихониных», который находится на улице Коммунистической, 13 в Уфе внесли в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Соответствующий приказ подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия РБ Ильгам Фаткуллин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, предметом охраны является месторасположение, объемно-пространственная композиция здания (двухэтажное прямоугольное здание, вальмовая форма кровли), а также декоративные элементы фасадов объекта культурного наследия, в том числе четыре полуарочных окна на первом и втором этаже главного фасада.

На территории этого объекта запрещается строительства объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик объекта, любая деятельность, нарушающая целостность объекта, размещение рекламных стендов, уличных растяжек, а также использование дворовой территории объекта культурного наследия под склады и т.д.

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#Новости#Ольга Корзик#Город
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