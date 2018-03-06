В Уфе Дом Тихониных стал региональным объектом культурного наследия

Соответствующий приказ подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия РБ Ильгам Фаткуллин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, предметом охраны является месторасположение, объемно-пространственная композиция здания (двухэтажное прямоугольное здание, вальмовая форма кровли), а также декоративные элементы фасадов объекта культурного наследия, в том числе четыре полуарочных окна на первом и втором этаже главного фасада.