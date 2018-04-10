Силуанов не видит необходимости в повышении налогов для физических лиц

На встрече руководитель Минфина заявил о своем скептическом отношении к вопросу повышения нагрузки на население. По его мнению, есть и другие направления, по которым можно совершенствовать налоговую систему. Также, по словам чиновника, имеются и другие возможности привлечения ресурсов в налоговую систему, написал портал rns.online.
Также Силуанов добавил, что вместо усиления налоговой нагрузки на граждан, можно обратиться к механизму индивидуального пенсионного капитала.
При этом он добавил, что лучше сделать это добровольным. Если будут дополнительные отчисления россиян в пенсионные инструменты, это тоже делается за счет граждан. Над этим направлением следует работать, и сделать это на добровольной основе и привлекательным для населения, пояснил глава Минфина.