ФАС не поддержала идею Минздрава РФ о "безличной" пачке сигарет в СНГ

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба такую инициативу ведомства не одобрили, так как все положения проекта уже перекликаются с антитабачной политикой, которая реализуется в стране. Принятие спорных обязательств на уровне стран-участниц СНГ и Минпромторг, и ФАС посчитали преждевременным. К тому же, все заинтересованные органы должны выработать аргументированную позицию. Сам проект Минздрава предложили направить на доработку.