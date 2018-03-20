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В Уфе после появления наблюдателей-двойников ищут провокаторов в штабах

20 марта 2018, 12:25
Как выяснилось, двойники предъявляли документы, оформленные на подлинных бланках.

Участники круглого стола, посвященного итогам минувших президентских выборов, который организовала редакция информационного портала ProUfu.ru, поделились фактами о том, что наблюдатели-двойники, присутствие которых было выявлено в ходе президентских выборов 18 марта в Уфе, в основном предъявляли подлинные направления с подлинными подписями руководителей региональных избирательных штабов кандидатов.

- Я спросил у руководителя штаба одного из кандидатов, его ли подпись стоит на направлении, по которому на участок пришел наблюдатель-двойник. Он подтвердил, что бланк настоящий и подпись на нем стоит его, однако данного наблюдателя он никуда не направлял. И такие объяснения дали руководители нескольких избирательных штабов, - рассказал журналист Рамиль Рахматов.

Эксперты предположили, что такая ситуация могла стать следствием того, что в самих избирательных штабах присутствовали так называемые «провокаторы», которые работали на оппонентов, либо имели место обычная халатность и утечка важных документов.

- Появление наблюдателей-двойников можно назвать ноу-хау этих выборов, - отметил общественник Андрей Потылицын.

Напомним, о появлении наблюдателей-двойников Медиакорсеть подробно рассказывала в ходе прямой трансляции с выборов 18 марта.

Отметим, что данные общественников о выявленных в ходе выборов нарушениях существенно расходятся с официальной статистикой. При этом в ответ на многочисленные нарекания о допущенных на выборах нарушениях общественный деятель Арсен Нуриджанов отметил, что нужно было протоколировать их в установленном законом порядке и вызвать полицию, чтобы не быть голословными. Вместо этого наблюдатели зачастую звонили в свой избирательный штаб, а тем временем фиксировать нарушение как положено уже было поздно.

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