В Уфе после появления наблюдателей-двойников ищут провокаторов в штабах

Отметим, что данные общественников о выявленных в ходе выборов нарушениях существенно расходятся с официальной статистикой. При этом в ответ на многочисленные нарекания о допущенных на выборах нарушениях общественный деятель Арсен Нуриджанов отметил, что нужно было протоколировать их в установленном законом порядке и вызвать полицию, чтобы не быть голословными. Вместо этого наблюдатели зачастую звонили в свой избирательный штаб, а тем временем фиксировать нарушение как положено уже было поздно.