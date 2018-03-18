В штабе Собчак заявили о нескольких десятках «подставных» наблюдателей

- Наблюдатели и члены избирательных комиссий, направленные кандидатом Собчак К. А. не могут зарегистрироваться в избирательных комиссиях и получить необходимый статус для участия на выборах, - сообщил он. Причина - сообщают, что уже кто-то зарегистрирован от нашего кандидата.