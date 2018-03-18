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В штабе Собчак заявили о нескольких десятках «подставных» наблюдателей

18 марта 2018, 12:35
Об этом сообщил заместитель руководителя регионального штаба Эрик Королев.

О массовой подделке направлений и решений о назначении наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидата Ксении Собчак Эрик Королев предупредил еще поздно вечером 17 марта.

- Мы столкнулись с первым наиболее серьезным и масштабным фактом нарушения на выборах - фейковые (поддельные) наблюдатели и члены избирательных комиссий, - написал он в письме в редакцию Медиакорсети.

- Наблюдатели и члены избирательных комиссий, направленные кандидатом Собчак К. А. не могут зарегистрироваться в избирательных комиссиях и получить необходимый статус для участия на выборах, - сообщил он. Причина - сообщают, что уже кто-то зарегистрирован от нашего кандидата.

Произошла массовая подделка, делает вывод Эрик Королев.

Утром 18 марта активисты от КПРФ и наблюдатели от Ксении Собчак стали сообщать в штабы кандидатов, что их места уже заняты. Медиакорсети подтвердили о подобных ситуациях на участках №№ 1, 179 и 334. Но масштаб подобного явления больше.

- Утром до нас дозвонилось несколько десятков человек, - рассказал Эрик Королев. – Не могут попасть на участки. И речь идет не только об Уфе.

Источник Медиакорсети на условиях анонимности сообщил, что, возможно, такая схема специально придумана в недрах аппарата главы региона, чтобы исключить наплыв жалоб от активных наблюдателей от КПРФ.

Информация о «подставных» наблюдателях проверяется, сообщил на первом утреннем брифинге в ЦИК Башкирии ее председатель Хайдар Валеев.

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