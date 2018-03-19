Глава Башкирии об итогах выборов: Мы все поработали хорошо

- Мы понимаем, что значительные усилия будут направлены на повышение производительности труда, конкурентоспособности наших предприятий, на вопросы, связанные с современным развитием экономики. Цифровизация, искусственный интеллект, робототехника, другие новации, которые существуют на сегодняшний день, будут продвигаться особенно активно. Туда будут направляться значительные ресурсы, речь идёт о триллионах рублей, - сказал Рустэм Хамитов. - Хочу сказать, что мы с большой уверенностью смотрим в будущее с точки зрения и наших финансовых возможностей, и, главное, реализации тех целей, о которых я сейчас говорил и которые сформулированы в послании президента и в стратегии-2030 Республики Башкортостан. Мы добьёмся этих целей. У нас нет другого пути.