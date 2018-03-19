ЦИК Башкирии: Явка на выборах президента составила 75 процентов

Таких усилий по давлению на бюджетников именно для увеличения явки я не помню за всю постсоветскую историю выборов в России. В итоге властям действительно удалось удержать явку в условиях объективного спада интереса к этим выборам и вызовам со стороны оппозиции. В этом смысле, конечно, власть выиграла и добилась своего. Но говорить о росте самой явки и о каких-то "фантастических" результатах в этом смысле я бы не стал. Это просто не соответствует конкретным фактам и данным.