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Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалах

18 марта 2018, 12:18
Люди, застигнутые выборами в пути, тоже стремятся выполнить свой гражданский долг.

Сегодня, 18 марта, в международном аэропорту "Уфа" с 8 часов утра уже проголосовало около 400 избирателей, из них 110 были авиапассажирами, ожидающими свои рейсы. На железнодорожных станциях активность избирателей оказалась существенно меньше.

Как сообщил в общественном пресс-центре представитель "Международного аэропорта "Уфа" Радик Хаматшин, планируется, что до конца дня в аэропорту проголосует около тысячи избирателей.

Пресс-секретарь башкирского участка Кубышевской железной дороги Анастасия Сабликова, на железнодорожном вокзале в Уфе по состоянию на 11.00 проголосовало 23 человек. Из них 6 – это транзитные пассажиры и 17 - работники вокзала.

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