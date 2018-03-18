Как идут выборы в отдаленных деревнях в Башкирии

Как сообщили в общественном пресс-центре "Выборы 2018", муниципалитеты организовали проезд на автобусах для избирателей из отдаленных населенных пунктов.
По словам исполнительного директора ассоциации "Совет муниципальных образований РБ" Рустама Исхакова, труднодоступных территорий и населенных пунктов в республике как таковых нет.
Самый отдаленный участок в Башкирии находится в Инзерском сельсовете Белорецкого района, до него 37 километров. Во всех муниципалитетах организован дополнительный транспорт.
По словам Исхакова, проехать на автобусах можно по льготным тарифам, а в некоторых случаях - бесплатно.