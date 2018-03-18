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Как идут выборы в отдаленных деревнях в Башкирии

18 марта 2018, 12:48
Для избирателей организован проезд на автобусах.

Как сообщили в общественном пресс-центре "Выборы 2018", муниципалитеты организовали проезд на автобусах для избирателей из отдаленных населенных пунктов.

По словам исполнительного директора ассоциации "Совет муниципальных образований РБ" Рустама Исхакова, труднодоступных территорий и населенных пунктов в республике как таковых нет.

Самый отдаленный участок в Башкирии находится в Инзерском сельсовете Белорецкого района, до него 37 километров. Во всех муниципалитетах организован дополнительный транспорт.

По словам Исхакова, проехать на автобусах можно по льготным тарифам, а в некоторых случаях - бесплатно.

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