В Башкирии на повышение зарплат выделят миллиард рублей

С этой целью депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ внесут изменения в бюджеты 2018, 2019 и 2020 годов. Речь не идет об увеличении расходной части на необходимую сумму – в этом случае нужно было бы найти источники. В данном случае речь идет о перераспределении денежных потоков внутри уже утвержденных бюджетных показателей.