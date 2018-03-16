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В Башкирии на повышение зарплат выделят миллиард рублей

16 марта 2018, 11:39
Деньги найдутся из перераспределения внутри бюджета.

С этой целью депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ внесут изменения в бюджеты 2018, 2019 и 2020 годов. Речь не идет об увеличении расходной части на необходимую сумму – в этом случае нужно было бы найти источники. В данном случае речь идет о перераспределении денежных потоков внутри уже утвержденных бюджетных показателей.

– В том числе один миллиард рублей будет направлен на обеспечение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. С 1 января текущего года МРОТ составил 9 489 рублей, с 1 мая он должен достичь 11 163 рублей, – сказал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Спикер башкирского парламента также отметил, что Башкирия участвует в приоритетной федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Согласно этой программе субсидии будут выделяться компаниям и предпринимателям, которые организуют опережающее профессиональное обучение своих работников и стажировку инвалидов.

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