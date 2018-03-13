Новая транспортная модель Уфы: трамваи останутся, метробусов не будет

- Мы считаем, что должны быть две трамвайных линии – по улицам Блюхера и Российской, каждый из этих транспортных коридоров сможет заменить другой в случае сложной техногенной ситуации, - пояснил он. – Правда, тут есть проблема: поскольку трамвайное депо расположено в районе ГДК, выезд из него на линию через проспект Октября, в направлении Российской, конечно, может добавить сложностей. Рассматривался вариант подземного тоннеля под проспектом Октября, но он тоже пока далек от реальности.