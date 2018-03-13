В Уфе Южный автовокзал могут перенести в пригород

Новая модель также предусматривает создание нескольких транспортно-пересадочных узлов по городу, чтобы снять нагрузку с проспекта Октября. В этих пунктах люди могли бы пересаживаться с одних маршрутов городского транспорта на другие, следующие в разные концы города. Однако для того, чтобы данная схема движения действовала без сбоев, необходимо обеспечить подвоз пассажиров к ним из более отдаленных микрорайонов посредством автобусов малой вместимости.