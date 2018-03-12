Задержки заработных плат вынуждают работников РАТЭК подать иск в суд

Нет ничего странного в том, что все чаще встречаются сообщения о трудностях транспортных компаний, которые не спешат работать по новой схеме. Так, на одном из сетевых ресурсов, где работники оставляют отзывы о работодателях, присутствует много сообщений о РАТЭК. Из порядка 500 отзывов большая часть носит негативный характер, и вряд ли эти сообщения оставлены интернет-троллями. Сотрудники компании жалуются на постоянные задержки зарплат и сообщают, что готовят коллективный иск к руководству компании. Кроме этого, схема выдачи зарплат в РАТЭК тоже сомнительна. Около половины месячных заработков работникам начисляют в виде премий. Среди всех респондентов 78,5% оценили работу компании «ужасно».