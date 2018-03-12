Башкирия заняла четвертое место в ПФО по экспорту зерна и муки

Чуть более трети всего экспорта (35%) приходится на Саратовскую область: 199 млн тонн на сумму в 28,6 млн долларов. Башкирия по экспорту оказалась на 4 месте в ПФО: 58,8 тыс тонн на 8,9 млн долларов. Это примерно 10% от всего экспортного объема округа.