Благодаря «Деловым линиям» подарки к 8 Марта приедут вовремя

Уже завтра в России будет отмечаться один из главных праздников в году - Международный женский день, 8 Марта. Все чаще подарки к этому событию покупают в онлайн-магазинах, при этом доставка к сроку становится одной из главных проблем. Но решить ее могут крупные транспортные компании, такие как «Деловые линии»