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Минфин предложил оплачивать долги по услугам ЖКХ в ломбардах

6 марта 2018, 14:42
Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если у вас нет денег, чтобы расплатиться за услуги ЖКХ, но есть вещи, которые можно отнести в ломбард, то после принятия закона вы сможете вещами рассчитаться за коммунальные услуги.

Министерство финансов подготовило законопроект, который предлагает расширить функции и полномочия ломбардов, чтобы россияне смогли оплачивать в этих учреждениях долги по ЖКХ, сообщают «Новые Известия».

В проекте закона ломбардам хотят разрешить переводить средства на спецсчета.

Для этого ломбард должен будет заключить договоры с банком и с организациями, которые претендуют на деньги граждан.

Если говорить об оплате долгов по ЖКХ, то ломбард должен будет заключить соглашения с поставщиками коммунальных услуг, управляющими компаниями, налоговой службой, судебными приставами и так далее.

Если все условия соблюдены, то должники смогут перевести через ломбард деньги или заложить какое-либо имущество и оплатить долги его стоимостью.

В законе предлагается сделать возможным круглосуточную работу ломбардов – после регистрации в реестре Центробанка.

Проект закона о ломбардах

Издание приводит цифры Росстата за первое полугодие 2017 года: долги россиян по ЖКХ выросли на 20% и составили 1,34 трлн рублей, половина долгов приходится на физические лица.

В Уфе по состоянию на 1 сентября 2017 года накопленная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляла 2,55 млрд рублей.

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