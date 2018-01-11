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В Башкирии спишут долги по налогам физических лиц

11 января 2018, 11:12
В общей сложности спишут более 600 млн рублей.

В Башкирии спишут более 600 млн руб задолженности по налогам физлиц, сообщает РБК-Башкортостан. Списание предусмотрено по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, по задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.

Отмечается, что списаны будут только начисления до 2013 года включительно, что составляет 20% из имеющейся на текущую дату задолженности (то есть более 600 млн из 3,1 млрд руб). Все начисления за 2014-2016 годы подлежат безусловной оплате.

Уже уплаченные ранее суммы налога возврату не подлежат, списанию подлежит только не взысканная задолженность.

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