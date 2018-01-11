В Башкирии спишут долги по налогам физических лиц

В Башкирии спишут более 600 млн руб задолженности по налогам физлиц, сообщает РБК-Башкортостан. Списание предусмотрено по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, по задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.