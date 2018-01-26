mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Суд запретил засаживать земли у аэропорта Уфы из-за скопления птиц

26 января 2018, 09:49
Уфимский районный суд запретил выращивать зерновые культуры на приаэродромной территории аэропорта. Этого потребовала транспортная прокуратура.

Индивидуальный предприниматель Нурмухаметов выращивал зерновые в непосредственной близости к проекции полос воздушных подходов (территория, на которой самолеты начинают посадку - прим.ред.). Также посевы были в радиусе 15-ти километров от контрольной точки аэропорта (условная точка на аэродроме, являющаяся, как правило, геометрическим центром главной взлетно-посадочной полосы - прим.ред.). Эти факты были установлены в ходе проверки транспортной прокуратуры.

Главная проблема заключалась в том, что посевы стали причиной массового скопления птиц. А это заведомо создает угрозу безопасности полетов воздушных судов. Как уточнили в прокуратуре, наиболее опасными являются высоты до 100 метров, на которые приходится от 52 до 80% всех столкновений. При этом 47‑57% столкновений имеет место на этапах снижения и посадки, а 30‑47% на этапах взлета и набора высоты.

- Данные обстоятельства послужили основанием для обращения транспортного прокурора в суд за запретом на осуществление сельскохозяйственной деятельности в приаэродромной территории аэропорта «Уфа», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы по теме
В Башкирии люди живут в санитарно-защитной зоне аэропорта «Уфа»Самолет рейса Уфа-Ямбург вернулся в аэропорт из-за поломки двигателейЕвгений Гурьев: Аэропорт «Уфа» продавать не будут
#Новости#Самолеты#Прокуратура#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48