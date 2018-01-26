Суд запретил засаживать земли у аэропорта Уфы из-за скопления птиц

Главная проблема заключалась в том, что посевы стали причиной массового скопления птиц. А это заведомо создает угрозу безопасности полетов воздушных судов. Как уточнили в прокуратуре, наиболее опасными являются высоты до 100 метров, на которые приходится от 52 до 80% всех столкновений. При этом 47‑57% столкновений имеет место на этапах снижения и посадки, а 30‑47% на этапах взлета и набора высоты.