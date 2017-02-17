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В Башкирии люди живут в санитарно-защитной зоне аэропорта «Уфа»

17 февраля 2017, 15:28
Людям не дали приватизировать свои участки, а теперь не дают построить дом.

В деревне Березовка Уфимского района мимо домов каждый день ездят не автомобили и грузовики, а самолеты. Все дело в том, что населенный пункт находится санитарно-защитной зоне аэропорта. Из-за этого в 90-х местным жителям не разрешили приватизировать свои участки, а сейчас не дают строить новые дома.

В семье Малышевых – семь человек: мать Надежда Петровна и два взрослых сына со своими семьями. Все они живут в деревянном доме в 30 квадратных метров на ул. Центральной, который когда-то был летним. Старый дом пришел в негодность.

- Разрешение на строительство мы пытаемся получить с 2008 года, - рассказала Медиакорсети Надежда Малышева. – С начала 1960-х годов нам здесь запретили любое строительство, не давали прописку В последствие мы не смогли приватизировать участки и дома, нам не дали этого сделать, но затем вступил в силу закон о наследстве, а у меня умер муж, соответственно права на участок перешли к сыновьям.

От взлетно-посадочной полосы до деревни Березовки – всего 550 метров. Сигнальные фонари и вовсе находятся на территории деревни. Люди прекрасно понимают, что жить здесь небезопасно. Но нового жилья им никто никогда не предлагал, а разрешение на строительство не выдают.

- Земельный участок, на котором находится деревня Березовка попадает в зону «Г» проектируемой санитарно-защитной зоны аэропорта «Уфа», - сообщили семье Малышевых в администрации Уфимского района республики. – В настоящее время проект проходит согласование в Федеральной службе Роспотребнадзора. Решение вопроса будет возможно после окончательного утверждения санитарно-защитной зоны и определения источника финансирования мероприятий по переселению жителей.

Тот факт, что санитарно-защитная зона не утверждена окончательно в аэропорте объяснили планами по его дальнейшему развитию.

- Санитарно-защитная зона не утверждена, потому что аэродром находится на реконструкции, - пояснили в пресс-службе аэропорта. – Завершить работы планируется летом этого года. Только после сдачи объекта в эксплуатацию Роспотребнадзор может определить границы санитарно-защитной зоны.

За чей счет будет расселяться деревня, когда санитарно-защитную зону определят, пока непонятно. Медиакорсеть направила официальный запрос заказчику-застройщику объекта - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).

Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть то, что видят жители деревни каждый день.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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