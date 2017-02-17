В Башкирии люди живут в санитарно-защитной зоне аэропорта «Уфа»

- Разрешение на строительство мы пытаемся получить с 2008 года, - рассказала Медиакорсети Надежда Малышева. – С начала 1960-х годов нам здесь запретили любое строительство, не давали прописку В последствие мы не смогли приватизировать участки и дома, нам не дали этого сделать, но затем вступил в силу закон о наследстве, а у меня умер муж, соответственно права на участок перешли к сыновьям.