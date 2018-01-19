В Башкирии соберут заявки на поддержку сельских домов культуры

В Башкирии на улучшение материально-технической базы сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». Федеральное финансирование составит 47,1 млн рублей, региональное софинансирование - 6, 4 млн рублей.
Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» в 2017 году был реализован федеральный проект «Местный дом культуры», который направлен на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сельских и городских поселениях. В Башкирии участниками проекта стали 32 дома культуры, сообщал ранее "Башинформ". Каждый из них получил около 1 млн рублей на различные нужды: световое и звуковое оборудование, одежду сцены, музыкальные инструменты, мебель, костюмы, инвентарь.
23 декабря 2017 года на съезде партии был представлен проект под названием «Культура малой Родины», который объединил работу сразу трех партийных проектов - «Местный дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов». Таким образом, сельские дома культуры получат финансирование уже в рамках обновленного проекта.
Прием заявок на включение в проект проводится министерством культуры Башкирии с 22 по 29 января.