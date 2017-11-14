Ялалов предложил создавать имитацию памятников культуры в новостройках
Сегодня, 09:31ГородРустэм Башкирцев
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Глава администрации Уфы предложил имитировать памятники культуры на фасадах новых зданий в городе. Эта "уловка", как дал понять Ялалов, позволить удешевить реализацию многих проектов и создать в городе образ, который будет нравится туристам.
- Как один из вариантов - эмитация этих фасадов (памятников архитектуры - прим.ред.) во вновь строящихся зданиях, такой опыт есть у других городов, - отметил Ирек Ялалов. - И туристы попадаются на эту уловку, ходят, восхищаются, а это новострой.
Ирек Ялалов подчеркнул, что реставрация памятников архитектуры приводит к удорожанию коммерческих объектов в три раза. Себестоимость одного квадратного метра объекта культурного наследия, по его словам, составляет от 100 до 130 тысяч рублей.
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