Ялалов предложил создавать имитацию памятников культуры в новостройках

Глава администрации Уфы предложил имитировать памятники культуры на фасадах новых зданий в городе. Эта "уловка", как дал понять Ялалов, позволить удешевить реализацию многих проектов и создать в городе образ, который будет нравится туристам.

- Как один из вариантов - эмитация этих фасадов (памятников архитектуры - прим.ред.) во вновь строящихся зданиях, такой опыт есть у других городов, - отметил Ирек Ялалов. - И туристы попадаются на эту уловку, ходят, восхищаются, а это новострой.