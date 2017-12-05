В Уфе могут закрыть мост через реку Белую у Монумента дружбы

По словам Ирека Ялалова, еще в 2004 году специалисты признали, что мост, построенный в 1953 году, находится в предаварийном состоянии. Муниципалитет несколько раз добивался продления срока работы этого моста, но на сегодня состояние его таково, что движение на нем пришлось ограничить.