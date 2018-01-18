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Жители Башкирии получат отсрочку на уплату налога за имущество

18 января 2018, 09:30
Пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц, подлежащему уплате в бюджеты муниципалитетов за 2016 год, предлагается начислять только с 1 июля 2018 года. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

– В соответствии с Налоговым кодексом РФ пени начисляются за каждый день просрочки. Однако федеральное законодательство позволяет регионам, в которых налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, своими законами устанавливать начисление пени с июля 2018 года, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Эта инициатива нацелена на создание более благоприятных условий по уплате налогов для жителей республики. Общий объем налога на имущество за 2016 год по сравнению с 2015-м увеличился в Башкортостане вдвое. Кто-то мог оказаться неготовым к повышению и возможность заплатить чуть позже без пени в таких случаях может оказаться значимой для человека.

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#Новости#Налоги#Налогообложение#Наталья Кузнецова#Экономика
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