mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии повысят налог на игорный бизнес

11 января 2018, 12:08
Максимальная налоговая ставка составит три миллиона рублей.

11 января профильный комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию поддержал проект закона, увеличивающего ставки налога на игорный бизнес в два раза, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Налоговые ставки увеличатся следующим образом: за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы – с 7 до 14 тысяч рублей, за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы – со 125 до 250 тысяч рублей. Также депутаты установили ставку налога для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов или букмекерских контор в размере трех миллионов рублей.

В настоящее время на территории республики зарегистрировано 13 налогоплательщиков в сфере объектов игорного бизнеса и 130 точек приема ставок, - сообщил председатель государственного собрания Константин Толкачев.

Материалы по теме
В Башкирии могут ввести налог на домашних животныхДепутаты Госсобрания не стали отменять транспортный налог для многодетных семейВ Башкирии для ряда инвестпроектов снизили налог на прибыль
#Новости#Злата Зукович#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48