В России могут снова ввести налог с продаж

По мнению экспертов, это предложение представляет собой возврат к налогу с продаж, потому что торговый сбор рассчитывают не по выручке, а по размеру площади. В настоящее время торговые сборы взимают только с торговых площадей в столице. Также имеют право его ввести и другие города России федерального значения, Санкт-Петербург и Севастополь.