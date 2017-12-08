В России могут снова ввести налог с продаж

Как пишет издание Dni.ru, его могут вести вместо налога на движимое имущество компаний, который планируют взимать со следующего года.
Налог на движимое имущество в 2018 году составит 1,1%, а с 2019 года 2,2%. Бизнесмены активно выступают против этого, называя данный сбор налогом на модернизацию.
Один из вариантов власти усматривают в том, чтобы предоставить регионам право отмены налога на движимое имущество, но при этом ввести торговый сбор с оборота. Пока о возможной ставке нового налога не сообщается.
По мнению экспертов, это предложение представляет собой возврат к налогу с продаж, потому что торговый сбор рассчитывают не по выручке, а по размеру площади. В настоящее время торговые сборы взимают только с торговых площадей в столице. Также имеют право его ввести и другие города России федерального значения, Санкт-Петербург и Севастополь.
Напомним, налог с продаж в нашей стране ввели в конце 1990-х и отменили в 2004 году. В 2014 году министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в правительстве обсуждают вопросы его возвращения.