Житель Башкирии, поджегший себя на площади, скончался в больнице

В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без оформления инвалидности Рудов не имел возможности. По предварительной информации, Рудов также был пациентом психоневрологического диспансера.