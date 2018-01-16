В Уфе на новом мосту через реку Белую изменят схему движения

Об изменении схемы движения на новом Бельском мосту (у Монумента Дружбы - прим.) сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Он сообщил, что вчера выезжал к мосту с главным госавтоинспектором республики, решение о реверсивном движении было принято по итогам встречи.
- Таким образом мы можем снять остроту ситуации, - пояснил глава администрации, добавив, что сейчас идет поиск источников финансирования на реконструкцию старого моста. - За прошедшие морозные дни резко ухудшилось состояние металла и бетона. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем горожан.
Ялалов также сообщил, что аналогичная ситуация (закрытие моста -прим.ред.) в ближайшее время ожидается и на шакшинском мосту. Максимум 10-15 лет он дал и старому мосту в Затоне.
В связи с закрытием старого моста через реку Белая в ночь с 18 на 19 января городскими службами будут проведены работы по разгрузке движения на выезде и въезде в город через новый мост в направлении Уфа-Аэропорт, пояснили позже в администрации города.
Новый Бельский мост разделен на пять полос дорожного движения. Ширина моста позволяет организовать на нем шесть полос. Поскольку в нынешних погодных условиях нанести разметку невозможно, полосы будут разделены бонами – пластиковыми барьерами. Таким образом, на мосту будет образовано по три полосы на выезд и въезд в город. При увеличении интенсивности дорожного движения в одну из сторон, количество полос можно будет увеличить до четырех.
Городские службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят автовладельцев заранее планировать маршрут движения.
- Напомним, при закрытии движения по мосту через реку Белая горожане и гости столицы могут воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом и Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал» или Затонским мостом - сообщили в администрации Уфы.