mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе на новом мосту через реку Белую изменят схему движения

16 января 2018, 08:57
В Уфе на новом мосту через реку Белую у Монумента дружбы на весь год введут реверсивное движение - по определенным полосам, в зависимости от времени изменяемое с одного направления на противоположное. Это связано с закрытием старого бельского моста.

Об изменении схемы движения на новом Бельском мосту (у Монумента Дружбы - прим.) сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Он сообщил, что вчера выезжал к мосту с главным госавтоинспектором республики, решение о реверсивном движении было принято по итогам встречи.

- Таким образом мы можем снять остроту ситуации, - пояснил глава администрации, добавив, что сейчас идет поиск источников финансирования на реконструкцию старого моста. - За прошедшие морозные дни резко ухудшилось состояние металла и бетона. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем горожан.

Ялалов также сообщил, что аналогичная ситуация (закрытие моста -прим.ред.) в ближайшее время ожидается и на шакшинском мосту. Максимум 10-15 лет он дал и старому мосту в Затоне.

В связи с закрытием старого моста через реку Белая в ночь с 18 на 19 января городскими службами будут проведены работы по разгрузке движения на выезде и въезде в город через новый мост в направлении Уфа-Аэропорт, пояснили позже в администрации города.

Новый Бельский мост разделен на пять полос дорожного движения. Ширина моста позволяет организовать на нем шесть полос. Поскольку в нынешних погодных условиях нанести разметку невозможно, полосы будут разделены бонами – пластиковыми барьерами. Таким образом, на мосту будет образовано по три полосы на выезд и въезд в город. При увеличении интенсивности дорожного движения в одну из сторон, количество полос можно будет увеличить до четырех.

Городские службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят автовладельцев заранее планировать маршрут движения.

- Напомним, при закрытии движения по мосту через реку Белая горожане и гости столицы могут воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом и Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал» или Затонским мостом - сообщили в администрации Уфы.

Материалы по теме
В Уфе на время закроют мост через БелуюВ Уфе частично перекрыли мост через Белую для укладки нового асфальта В Уфе могут закрыть мост через реку Белую у Монумента дружбы
#Новости#Ирек Ялалов#Мост#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48