В Уфе на новом мосту через реку Белую изменят схему движения

Новый Бельский мост разделен на пять полос дорожного движения. Ширина моста позволяет организовать на нем шесть полос. Поскольку в нынешних погодных условиях нанести разметку невозможно, полосы будут разделены бонами – пластиковыми барьерами. Таким образом, на мосту будет образовано по три полосы на выезд и въезд в город. При увеличении интенсивности дорожного движения в одну из сторон, количество полос можно будет увеличить до четырех.