Теперь в Одноклассниках можно создавать лонгриды

Форма представляет собой поле, на которое можно добавить разные файлы, текст или опросы и легко поменять их расположение, перетаскивая курсором контент в любое место текста. Так, авторы смогу загрузить за раз несколько видео или фотографий, после чего добавить между ними текст, опросы и музыкальные треки.