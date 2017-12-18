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Теперь в Одноклассниках можно создавать лонгриды

18 декабря 2017, 10:48
Форма для создания лонгридов шустро работает даже на компьютерах с маленькими мощностями и с медленным интернетом.

Теперь в Одноклассниках с помощью обновленной формы для заметок пользователи могут быстро создавать публикации с большим количеством материалов разного формата: видео, фотографиями, музыкой и другими элементами.

Форма представляет собой поле, на которое можно добавить разные файлы, текст или опросы и легко поменять их расположение, перетаскивая курсором контент в любое место текста. Так, авторы смогу загрузить за раз несколько видео или фотографий, после чего добавить между ними текст, опросы и музыкальные треки.

Форма для лонгридов оптимизирована для работы даже на слабых компьютерах и при слабом интернет-соединении.

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