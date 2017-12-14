Одноклассники открывают школу стримеров

Лучшие стримеры отборочного этапа смогут возможность обучаться в школе у известных блогеров, актеров и телеведущих. 20 победителей смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут известные видеоблогеры Стас Давыдов, Карина Сычева и Александр Кондрашов. Восемь самых активных участников, которые успешно выполнят домашнее задание, выйдут в финал проекта. Победитель получит сертификат на двоих на путешествие в любую точку России от Ростуризма.