Одноклассники запустили проект по наблюдению за животными в прямом эфире

ВИРРИ — образовательный цифровой проект, который с помощью живой природы, исчезающих видов и новейших технологий борется за эмоциональный интеллект детей и взрослых. В проект входит детское/семейное приложение ВИРРИ с уникальным контентом: с шестью сетами игр с настоящими животными, 6 камерами прямого эфира, более 300 видео с лучшими моментами с этих камер, а также ролики в актуальном формате 360/VR.