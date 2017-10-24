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Одноклассники запустили проект по наблюдению за животными в прямом эфире

24 октября 2017, 15:47
Наблюдать за животными можно в социальной сети с мобильных приложений с любого устройства.

Одноклассники и семейное мобильное ВИРРИ будут показывать прямые трансляции из заповедника Lewa в Кении и Дарреловского парка дикой природы на острове Джерси в Великобритании с 23 по 29 октября. Пользователи в группе ВИРРИ смогут наблюдать за животными круглосуточно в течение этих дней.

Трансляция ведется с трех камер. Операторы переключают камеры, чтобы зрители могли увидеть как можно больше различных животных. Наблюдать за орангутангами, фламинго и прочими животными можно как в дексктопной версии Одноклассников, так и в мобильном приложении.

ВИРРИ — образовательный цифровой проект, который с помощью живой природы, исчезающих видов и новейших технологий борется за эмоциональный интеллект детей и взрослых. В проект входит детское/семейное приложение ВИРРИ с уникальным контентом: с шестью сетами игр с настоящими животными, 6 камерами прямого эфира, более 300 видео с лучшими моментами с этих камер, а также ролики в актуальном формате 360/VR.

Прямую трансляцию из заповедника можно посмотреть здесь.

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