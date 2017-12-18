"Система" проиграла в апелляции дело об убыточной реорганизации "Башнефти"

Кроме этого "Роснефть" и "Башнефть" подали еще один иск к «Системе» - на 131,6 млрд руб. Истцы требуют возместить ущерб, возникший с выплатой дивидендов «Башнефти» АФК за период с 2009 по 2013 г. Позже «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» на сумму 330 млрд руб., обвинив их в давлении.