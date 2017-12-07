"Роснефть" потребует в суде взыскать с АФК "Система" еще 131,6 миллиарда

Сообщение о подаче иска опубликовано на официальном сайте "Роснефти". В нем, со ссылкой на решение суда первой инстанции, сообщается, что «Система» вывела из "Башнефти" средства, необходимые для обеспечения "нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы" компании. Сделано это было, как полагают в "Роснефти" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты дивидендов в свою пользу.