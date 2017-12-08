«Система» подала иск о взыскании 330 млрд руб с «Роснефти» и «Башнефти»

Отметим, что вчера стало известно о том, что «Башнефть» и «Роснефть» подали иск в арбитражный суд Башкирии к АФК «Системе» и ее дочке «Система-инвест» о возмещении убытков на сумму более чем 131,6 млрд руб. Истцы считают, что такую сумму ответчики вывели из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. Сегодня стало известно о том, что правительство Башкирии поддержит иск «Роснефти» к АФК «Система», об этом «РИА Новости» рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Гурьев.