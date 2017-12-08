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«Система» подала иск о взыскании 330 млрд руб с «Роснефти» и «Башнефти»

8 декабря 2017, 17:38
В АФК считают, что «Роснефть» и «Башнефть» хотят довести корпорацию до банкротства.

Акционерная финансовая «Система» подала в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» 330,45 млрд руб. Сообщение об этом АФК сегодня разместила на своем сайте. Этот иск в компании объясняют тем, что «Роснефть» и «Башнефть» могут разорить АФК.

- В течение 2017 года НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам. В этой связи АФК "Система" вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба, - следует из сообщения компании.

АФК также отметила, что готова к скорейшему урегулированию конфликта «на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом».

Отметим, что вчера стало известно о том, что «Башнефть» и «Роснефть» подали иск в арбитражный суд Башкирии к АФК «Системе» и ее дочке «Система-инвест» о возмещении убытков на сумму более чем 131,6 млрд руб. Истцы считают, что такую сумму ответчики вывели из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. Сегодня стало известно о том, что правительство Башкирии поддержит иск «Роснефти» к АФК «Система», об этом «РИА Новости» рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Гурьев.

Напомним, в августе этого года "Роснефть", "Башнефть" и минземимущества Башкирии взыскали с "Системы" и ее "дочки" "Система-инвест" 136,3 миллиарда рублей за убыточную реорганизацию башкирской нефтяной компании. Арбитражный суд принял решение в пользу истцов.

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