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Башкирия поддержит новый иск «Роснефти» к АФК «Система» по делу «Башнефти»

8 декабря 2017, 09:44
«Роснефть» попытается через суд взыскать с «Системы» 131,6 млрд рублей.

Правительство Башкирии поддержит иск «Роснефти» к АФК «Система», об этом «РИА Новости» рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Гурьев.

Иск о возмещении 131,6 млрд рублей был подан 7 ноября в арбитражный суд Башкирии. В сумму иска включены дивиденды, полученные «Системой» в период владения «Башнефтью» с 2009 по 2014 год.

В августе этого года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск «Роснефти» к АФК «Система» и её дочернего предприятия «Система-инвест», обязав ответчиков выплатить структуре Игоря Сечина 136,6 млрд рублей. В последствии «Роснефть» и «Система» обжаловали это решение в вышестоящем суде. «Роснефть» просит удовлетворить иск полностью и взыскать в её пользу 170,6 млрд, «Система» же пытается отменить первое решение и признать исковые требования необоснованными.

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