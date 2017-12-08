Башкирия поддержит новый иск «Роснефти» к АФК «Система» по делу «Башнефти»

В августе этого года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск «Роснефти» к АФК «Система» и её дочернего предприятия «Система-инвест», обязав ответчиков выплатить структуре Игоря Сечина 136,6 млрд рублей. В последствии «Роснефть» и «Система» обжаловали это решение в вышестоящем суде. «Роснефть» просит удовлетворить иск полностью и взыскать в её пользу 170,6 млрд, «Система» же пытается отменить первое решение и признать исковые требования необоснованными.