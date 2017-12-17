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В Башкирию начали доставлять паспорта болельщиков ЧМ-2018 по почте

17 декабря 2017, 15:41
Как оказалось, эта услуга бесплатная.

Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФПС по Башкирии.

Болельщики Чемпионата мира по футболу - 2018 из Башкортостана могут получить свои паспорта в специально выделенных для этого почтовых отделениях пяти городов республики.

Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения». Паспорт болельщика необходим для прохода на стадион и представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Адрес почтовых отделений, в которых можно получить паспорта болельщика, в городах республики: в Уфе (ул. Ленина, 28), в Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 60), в Салавате (бул. Юлаева, 18а), в Октябрьском (ул. Королева, 13) и в Нефтекамске (ул. Ленина, 13). В соседних регионах есть пункты выдачи паспортов, но в Башкирии их пока нет.

Паспорт болельщика выдается по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя: российского паспорта, загранпаспорта или свидетельства о рождении (для граждан до 14 лет). Необходимо, чтобы данный документ удостоверяющий личность совпадал в документом, указанным при оформлении заявки на паспорт болельщика.

Для оформления Паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru.

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