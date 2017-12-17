В Башкирию начали доставлять паспорта болельщиков ЧМ-2018 по почте

Адрес почтовых отделений, в которых можно получить паспорта болельщика, в городах республики: в Уфе (ул. Ленина, 28), в Стерлитамаке (ул. Худайбердина, 60), в Салавате (бул. Юлаева, 18а), в Октябрьском (ул. Королева, 13) и в Нефтекамске (ул. Ленина, 13). В соседних регионах есть пункты выдачи паспортов, но в Башкирии их пока нет.