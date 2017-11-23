Стогниенко: Для развития футбола в Башкирии две команды было бы неплохо

Спортивный комментатор холдинга ВГТРК и телеканала Eurosport1, один из учредителей Российской ассоциации спортивных комментаторов Владимир Стогниенко ответил на вопросы Медиакорсети в Уфе.

- Как вы приняли решение создать ассоциацию спортивных комментаторов?

- Я ничего не создавал. Мне позвонил Алексей Ефимов и сказал, что есть такая идея. Я честно говоря, к различным организациям отношусь всегда очень аккуратно, потому что нужно понять, чем организация будет заниматься, какие у нее будут цели. Он озвучил две главные: первая – это семинары образовательные, встречи со студентами и вторая – помочь людям, которые в возрасте, комментаторам, спортивным журналистам, которые не дай бог, например, болеют, и он сразу сказал, что это будет организация некоммерческая. И что не будет никакой касты, что все спортивные комментаторы (были планы, что и спортивные журналисты) могут вступить в ассоциацию, если хотят и каким-то образом участвуют. Я сказал, что на таких условиях я конечно согласен. Часто быть в процессе у меня нет возможности, но периодически, если есть время, то почему бы и нет.

На мастер-классе в Уфе. Фото: vk.com/sportbst

- Я так понимаю, что вы нашли время прилететь в Уфу, даже несмотря на то, что не можете заснуть из-за разницы во времени?

- Да, я был в отпуске в Буэнос-Айресе, когда мне позвонил Геннадий Сергеевич (Ефимов – прим.) и сказал, что можно съездить в Уфу на пару дней, и как раз пара дней у меня была. Если честно, я не рассчитал свои силы и, если бы знал, что будет так тяжело, может быть попросил поехать в другую поездку. Потому что очень тяжело. Из-за резкой смены часовых поясов ужасно хочу спать днем и совершенно не хочу спать ночью. Я ложусь вечером, три часа сплю, потом у меня глаза открываются, и до утра я спать не хочу. И надо заставлять себя ложиться пораньше и не спать днём. Но пару дней, и я в себя приду.

- Как вы оцениваете уфимский футбол?

- Учитывая, что клуб не так давно существует в своём нынешнем формате, то поступательное движение налицо. Я не думаю, что есть повод чем-то восхищаться. Это такое здоровое, нормальное поступательное движение. Хотя на самом деле, наверно, даже повод чем-то восхищаться есть. Довольно удачные кадровые решения – и с точки зрения специалистов в последнее время, и с точки зрения тех игроков, которые клубу обошлись, скажем мягко, недорого, а впоследствии были проданы за серьезные деньги, как Лунев или Зинченко.

- Что вы думаете о вратарях «Уфы»: Юрченко, Лунев, Беленов – почему они все так хорошо себя проявили в клубе?

- Да, но надо понимать, что если у нас в стране что и хорошо – так это с вратарями. Помимо Игоря Акинфеева, который подтверждает свой высочайший уровень, у нас в стране есть еще восемь-десять голкиперов очень приличного уровня: от хорошего до нормального. Поэтому, я думаю, просто у нас в целом выбор вратарей побольше. Вот видите, как с Луневым получилось: еще недавно его никто не знал, кроме любителей местных, а он уже и в «Зените», и в сборной, и всё это заслуженно.

- Нужен Башкирии еще один сильный клуб, например, такой, каким раньше был «Содовик»?