Снос памятников, миллионы и Интерпол – чем известен депутат из Уфы Носков

Ещё один скандальный случай произошёл в конце декабря 2016 года, когда компания Носкова снесла «Дом Кочкина» на улице Аксакова в Уфе, с которого предварительно в судебном порядке был снят статус памятника культуры. За год до этого рабочие уже пытались снести строение, но были задержаны приехавшими на место полицейскими, тогда компания была признана виновной в нарушении административного кодекса и была оштрафована на полмиллиона рублей. Чтобы завершить начатое и очистить территорию для нового жилого комплекса юристы ПСК-6 обратились в суд с заявлением, о том, что статус памятника был присвоен незаконно с использованием сфальсифицированных документов. Арбитражный суд в двух инстанциях в Уфе и Челябинске признал требование истцов законными и с «Доходного дома купца Кочкина» был снят статус памятника культуры. Примечательно, что наученные горьким опытом противостояния с активистами «Архзащиты» рабочие, приехали к дому в шесть часов утра, а к началу рабочего дня на месте здания остались лишь руины.