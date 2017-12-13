Своих не сдаём: Горсовет Уфы прокомментировал объявление в розыск депутата

Летом этого года Уфу сотрясло другое громкое уголовное дело о превышении полномочий, в ходе которого своей должности лишился глава управления капитального строительства администрации города Марат Гареев. Тогда мэрия Уфы тоже обращалась к горожанам и в частности к СМИ с просьбой быть объективными и напоминала о презумпции невиновности, однако Марат Гареев всё-таки был уволен.