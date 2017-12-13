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Своих не сдаём: Горсовет Уфы прокомментировал объявление в розыск депутата

13 декабря 2017, 13:47
Депутаты призвали не забывать о презумпции невиновности.

В горсовете Уфы прокомментировали информацию об объявлении в международный розыск депутата Андрея Носкова. В распространённом заявлении говорится, что совет заинтересован в «полном и объективном расследовании и оказывает полное содействие следствию». Также в горсовете обратили внимание на то, что вина Носкова ещё не установлена.

- Призываем не забывать о презумпции невиновности. Вину, в конечном итоге, определяет только суд, необходимо дождаться его окончательного решения. В данный момент оснований для прекращения полномочий депутата нет, - говорится в официальном релизе совета.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи объявили депутата Андрея Носкова в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве коммерческой фирмы. По данным следствия, Носков причинил бюджету Уфы ущерб в 117 миллионов рублей. Сам Носков подтвердил нашему агентству, что находится на лечении за границей, но страну пребывания назвать отказался.

Летом этого года Уфу сотрясло другое громкое уголовное дело о превышении полномочий, в ходе которого своей должности лишился глава управления капитального строительства администрации города Марат Гареев. Тогда мэрия Уфы тоже обращалась к горожанам и в частности к СМИ с просьбой быть объективными и напоминала о презумпции невиновности, однако Марат Гареев всё-таки был уволен.

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