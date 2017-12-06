Депутат горсовета Уфы Андрей Носков: О своём розыске я узнал из СМИ

Следователи считают, что в 2010 году Андрей Носков, который в то время руководил компанией ООО «Колорит», заключил с администрацией Уфы договор о развитии застроенной территории в Октябрьском районе города, а в дальнейшем путем обмана безвозмездно приобрел права аренды на земельные участки и принял меры к прекращению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Колорит», создав фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированным подозреваемому обществом с ограниченной ответственностью «ПСК № 6». Компания «Колорит» была признана банкротом в августе этого года. Ущерб, нанесенный бюджету Уфы, от действий Носкова оценивается в 117 млн руб.