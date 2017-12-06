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Депутат горсовета Уфы Андрей Носков: О своём розыске я узнал из СМИ

6 декабря 2017, 15:52
СМИ сообщили о том, что депутат уфимского горсовета Андрей Носков объявлен в федеральный розыск.

Об этом соообщил сегодня "КоммерсантЪ Уфа".

- Лично мне не поступало ни сообщений, ни звонков, ни официальных повесток, - сказал Андрей Носков. - Всю информацию я узнаю из СМИ. На данный момент я нахожусь на лечении и готов явиться к следователю и ответить на все вопросы после завершения лечения.

Напомним, в ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении депутата горсовета Уфы, владельца строительной компании ПСК-6 Андрея Носкова - по статьям «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «преднамеренное банкротство» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи считают, что в 2010 году Андрей Носков, который в то время руководил компанией ООО «Колорит», заключил с администрацией Уфы договор о развитии застроенной территории в Октябрьском районе города, а в дальнейшем путем обмана безвозмездно приобрел права аренды на земельные участки и принял меры к прекращению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Колорит», создав фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированным подозреваемому обществом с ограниченной ответственностью «ПСК № 6». Компания «Колорит» была признана банкротом в августе этого года. Ущерб, нанесенный бюджету Уфы, от действий Носкова оценивается в 117 млн руб.

Мы следим за развитием событий.

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