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Объявленный в розыск депутат из Уфы подтвердил, что находится за границей

13 декабря 2017, 10:51
Сегодня его объявили в международный розыск.

Объявленный сегодня в международный розыск депутат горсовета Уфы Андрей Носков заявил, что узнал об этом от журналистов.

- Мне ничего не известно об этом, сейчас я нахожусь на лечении за границей, и на момент возбуждения дела меня в России не было, так что следователи не предъявляли мне обвинения и о ходе уголовного дела я узнаю из СМИ, - сказал Носков нашему корреспонденту в телефонном разговоре. В какой именно стране находится, он сказать отказался.

Напомним, сегодня пресс-служба следственного комитета Башкирии распространила сообщение об объявлении в международный розыск бывшего директора ООО «Колорит», которым является депутат Горсовета Уфы Андрей Носков. Следователи подозревают его в нанесении городскому бюджету ущерба в 117 миллионов рублей и инкриминируют ему мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.

Ранее Андрей Носков сообщал Медиакорсети, что как только он закончит лечение, он готов вернуться в Россию и встретиться со следователем.

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