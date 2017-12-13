Объявленный в розыск депутат из Уфы подтвердил, что находится за границей

- Мне ничего не известно об этом, сейчас я нахожусь на лечении за границей, и на момент возбуждения дела меня в России не было, так что следователи не предъявляли мне обвинения и о ходе уголовного дела я узнаю из СМИ, - сказал Носков нашему корреспонденту в телефонном разговоре. В какой именно стране находится, он сказать отказался.